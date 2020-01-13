Украина расследует авиакатастрофу под Тегераном по трем статьям Уголовного кодекса

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) для выяснения обстоятельств катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном открыли дело по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом в понедельник говорится в сообщении на странице спецслужбы в Facebook.

"Уголовное производство возбуждено по ч. 3 ст. 276 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта"), ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") и ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины", - уточнили в СБУ. В спецслужбе отметили, что дело возбуждено по поручению офиса президента Украины, в настоящее время идет сбор улик.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит расчетом противовоздушной обороны столичного региона. По словам командующего Воздушно-космическими сил бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, система распознавания ошибочно приняла лайнер за крылатую ракету.