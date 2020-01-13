{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: суд отменил смертный приговор экс-президенту Пакистана Мушаррафу

Высокий суд Лахора назвал "неконституционным" создание специальной коллегии для слушания дела экс-президента страны

ТАСС, 13 января. /ТАСС/. Высокий суд Лахора назвал "неконституционным" создание специальной коллегии для слушания дела экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа и отменил вынесенный ею смертный приговор. Об этом сообщил в понедельник телеканал Geo TV.

На эту тему
Судебные процессы в отношении бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа

27 декабря сообщалось, что Мушарраф подал апелляцию на вердикт по делу о государственной измене в Высокий суд Лахора.

17 декабря Dawn информировала, что Специальный суд Пакистана приговорил Мушаррафа, находящегося сейчас в ОАЭ, к смертной казни по делу о государственной измене. Обвинения в отношении 76-летнего политика, который занимал пост президента в 2001-2008 годах, связаны с приостановкой им действия конституции и введением в стране чрезвычайного положения в 2007 году.

Теги
ПакистанМушарраф, Первез
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Абхазии
Премьер Абхазии приступил к исполнению обязанностей президента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС