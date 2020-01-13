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МИД Казахстана опроверг задержание сотрудника посольства республики на границе с Киргизией

По данным казахстанского внешнеполитического ведомства, сотрудник посольства был оставлен для проверки документов

НУР-СУЛТАН, 13 января. /ТАСС/. Сотрудник административного-технического персонала посольства Казахстана, инцидент с которым произошел 10 января на границе республики с Киргизией, не был задержан, как утверждают некоторые СМИ. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

"Он не задержан, как в некоторых СМИ было заявлено, а всего лишь был остановлен для проверки документов при пересечении границы", - сказал он.

По его словам, в настоящее время ведется служебное расследование, по результатам которого будут предприняты соответствующие меры.

В субботу Смадияров сообщил корреспонденту ТАСС, что 10 января на контрольно-пропускном пункте государственной границы "Ак-жол - Кордай" на киргизской стороне произошел инцидент с участием сотрудника административного-технического персонала посольства Казахстана в Киргизии.

Ранее киргизское информагентство 24.kg сообщило, что в Чуйской области республики на КПП "Ак-жол - автодорожный" задержали гражданку Казахстана, которая незаконно пыталась пересечь границу. Как сообщил Смадияров на брифинге в понедельник, женщина "проходит по какому-то делу не территории Кыргызстана, у нее ограничение на выезд из этой страны".

Теги
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