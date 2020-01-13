Глава Еврокомиссии назвала перемирие в Ливии важным шагом в урегулировании конфликта

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Режим прекращения огня в Ливии, достигнутый в рамках предложенной президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом инициативы, является важным шагом в урегулировании конфликта в стране. Об этом заявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Люксембурге.

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"Хорошо, что есть перемирие. Это важный шаг в верном направлении", - сказала она.

При этом глава ЕК подчеркнула, что впереди долгий путь к единству ливийского правительства. "Это долгий процесс, который должен происходить под эгидой ООН. И это поддерживается "Берлинским процессом", - добавила она.

В полночь с 11 на 12 января вступил в силу режим прекращения огня между сторонами в рамках предложенной президентами РФ и Турции 8 января инициативы. Ожидается, что соглашение о прекращении огня между Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа будет подписано в понедельник в Москве.

Ранее власти ФРГ инициировали проведение международных консультаций по Ливии с участием высокопоставленных сотрудников ряда стран, в том числе России, что получило название "Берлинский процесс". Его заявленной целью было оказание поддержки усилиям спецпредставителя генсекретаря ООН по Ливии Гасана Саламе. Первые консультации прошли в Берлине 17 сентября. Во встрече тогда принял участие спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, а также представители Великобритании, Египта, Италии, ОАЭ, США, Турции, Франции, Лиги арабских государств и Европейского союза.