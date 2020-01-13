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МВД Грузии изучает заявление Саакашвили о свержении власти в стране

Он заявил, что 20 июня 2019 года, когда в Тбилиси у здания парламента прошла масштабная акция протеста, страна была в шаге от переворота

ТБИЛИСИ, 13 января. /ТАСС/. МВД Грузии проведет соответствующие следственные мероприятия в связи с высказыванием экс-президента Михаила Саакашвили в эфире грузинской телекомпании Mtavari Arkhi о свержении власти в республике и даст соответствующую правовую оценку. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе силового ведомства.

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Согласно данным пресс-службы МВД, накануне Саакашвили заявил в эфире, что 20 июня прошлого года, когда в Тбилиси у здания парламента прошла масштабная акция протеста, страна была в шаге от переворота. "20 июня 2019 года [глава правящей партии Грузии] Бидзина Иванишвили висел на волоске. Еще немного, и режим был бы свергнут. Тогда, на мой взгляд, момент был упущен", - заявил Саакашвили.

"Указанное заявление является достаточным для того, чтобы думать, что 20 июня 2019 года при непосредственном участии и руководстве Михаила Саакашвили была осуществлена явная попытка свержения государственной власти силовым путем. В связи с этим заявлением будут проведены соответствующие следственные мероприятия, после чего они будут подытожены и вместе с другими уликами будет дана соответствующая правовая оценка".

В МВД также отметили, что Генпрокуратура расследует события 20-21 июня по статьям "Мятеж с целью свержения государственной власти, повлекший значительный ущерб", "Организация, руководство и участие в групповом насилии" УК Грузии.

Теги
ГрузияСаакашвили, Михаил Николаевич
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