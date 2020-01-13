Премьер Абхазии приступил к исполнению обязанностей президента

"В соответствии со статьей 66 конституции Республики Абхазия в случае сложения полномочий президента страны полномочия осуществлять обязанности президента переходят к премьер-министру Республики Абхазия. В связи с этим возлагаю на себя исполнение обязанностей президента Республики Абхазия", - сообщил он, призвав жителей страны "сделать все необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов президента страны в установленный конституцией срок".