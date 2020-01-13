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Политический кризис в Абхазии
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Премьер Абхазии приступил к исполнению обязанностей президента

СУХУМ, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба приступил к исполнению обязанностей президента республики, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на официальном сайте кабмина страны.

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"В соответствии со статьей 66 конституции Республики Абхазия в случае сложения полномочий президента страны полномочия осуществлять обязанности президента переходят к премьер-министру Республики Абхазия. В связи с этим возлагаю на себя исполнение обязанностей президента Республики Абхазия", - сообщил он, призвав жителей страны "сделать все необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов президента страны в установленный конституцией срок".

Теги
АбхазияБганба, Валерий РамшуховичПолитический кризис в Абхазии
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