В Тегеране вновь объяснили авиакатастрофу Boeing действиями США против Ирана

ТЕГЕРАН, 13 января. /ТАСС/. Катастрофа украинского самолета, сбитого иранскими ВС по ошибке, является следствием антииранской политики США. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Не стоит забывать, кто сделал эту трагедию возможной, - приводит его слова агентство ISNA. - С той ночи, как американцы трусливо убили генерала Касема Сулеймани и над Ираном нависла тень войны, наше общество было охвачено волнением и находилось под тяжелым социальным и политическим давлением".

Рабии также добавил, что "одним из важных вопросов является работа над ошибками". "Предполагается, что после этого события мы займемся модернизацией наших систем и сведем к нулю вероятность человеческой ошибки", - отметил он.