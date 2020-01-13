Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани

ТЕГЕРАН, 13 января. /ТАСС/. Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом заявил председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси.

"Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого, - цитирует его в понедельник агентство Fars. - Мы это не оставим, он должен быть осужден на международной арене".

По словам Раиси, "этот вопрос должен решаться Советом по правам человека (организация при Верховном суде Ирана - прим. ТАСС) и министерством иностранных дел". "Убийство Сулеймани стало нарушением всех возможных законов, потому что он был символом борьбы с терроризмом и поддержки угнетенных", - отметил он.

Председатель Верховного суда не уточнил, в какой именно международный орган планируется подать заявление.