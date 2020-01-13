Эрдоган заявил, что примет участие в саммите по Ливии в Берлине

АНКАРА, 13 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что он примет участие в конференции по Ливии, которая должна пройти в Берлине 19 января.

"Мы конструктивно поддерживали и продолжаем поддерживать "Берлинский процесс". В эти выходные в Берлине пройдет саммит [по Ливии], и мы решительно настроены принять в нем участие", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

По словам президента Турции, проходящие в понедельник в Москве переговоры "создают условия для проведения саммита по Ливии в Берлине". "Я получил информацию, что переговоры в Москве идут в положительном направлении, в положительном ключе", - констатировал турецкий лидер.

"Наша делегация сегодня продолжает участвовать в переговорах в Москве. Я надеюсь, что в скором времени будет подписано соглашение о прекращении огня. Мы считаем важными усилия Италии [в этом процессе]. Мы стараемся, чтобы режим прекращения огня в Ливии был постоянным", - подчеркнул он.

Как ранее сообщило агентство Reuters, ФРГ планирует провести международную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии 19 января. В Кремле пообещали своевременно сообщить, поедет ли президент РФ Владимир Путин на эту встречу.

Ранее власти ФРГ инициировали проведение международных консультаций по Ливии с участием высокопоставленных сотрудников ряда стран, в том числе России, что получило название "Берлинский процесс". Его заявленной целью было оказание поддержки усилиям спецпредставителя генсекретаря ООН по Ливии Гасана Саламе. Первые консультации прошли в Берлине 17 сентября. Во встрече тогда принял участие спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, а также представители Великобритании, Египта, Италии, ОАЭ, США, Турции, Франции, Лиги арабских государств и Европейского союза.

О встрече в Москве

В понедельник в Москве началась российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и Минобороны, посвященная ливийскому урегулированию, с участием главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Представители противоборствующих ливийских сторон при этом пока не встретились между собой напрямую.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. Последний после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к Триполи 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.