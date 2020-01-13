{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Эрдоган заявил, что примет участие в саммите по Ливии в Берлине

По словам президента Турции, проходящие в Москве 13 января переговоры "создают условия для проведения саммита по Ливии в Берлине"

АНКАРА, 13 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что он примет участие в конференции по Ливии, которая должна пройти в Берлине 19 января.

"Мы конструктивно поддерживали и продолжаем поддерживать "Берлинский процесс". В эти выходные в Берлине пройдет саммит [по Ливии], и мы решительно настроены принять в нем участие", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

По словам президента Турции, проходящие в понедельник в Москве переговоры "создают условия для проведения саммита по Ливии в Берлине". "Я получил информацию, что переговоры в Москве идут в положительном направлении, в положительном ключе", - констатировал турецкий лидер.

"Наша делегация сегодня продолжает участвовать в переговорах в Москве. Я надеюсь, что в скором времени будет подписано соглашение о прекращении огня. Мы считаем важными усилия Италии [в этом процессе]. Мы стараемся, чтобы режим прекращения огня в Ливии был постоянным", - подчеркнул он.

Как ранее сообщило агентство Reuters, ФРГ планирует провести международную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии 19 января. В Кремле пообещали своевременно сообщить, поедет ли президент РФ Владимир Путин на эту встречу.

Ранее власти ФРГ инициировали проведение международных консультаций по Ливии с участием высокопоставленных сотрудников ряда стран, в том числе России, что получило название "Берлинский процесс". Его заявленной целью было оказание поддержки усилиям спецпредставителя генсекретаря ООН по Ливии Гасана Саламе. Первые консультации прошли в Берлине 17 сентября. Во встрече тогда принял участие спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, а также представители Великобритании, Египта, Италии, ОАЭ, США, Турции, Франции, Лиги арабских государств и Европейского союза.

О встрече в Москве

В понедельник в Москве началась российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и Минобороны, посвященная ливийскому урегулированию, с участием главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Представители противоборствующих ливийских сторон при этом пока не встретились между собой напрямую.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. Последний после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к Триполи 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.

Теги
СШАТурцияОАЭГерманияВеликобританияИталияЕгипетРоссияФранцияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипБогданов, Михаил ЛеонидовичКонте, Джузеппе
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
В ФРГ считают, что вывод международной коалиции из Ирака может привести к укреплению ИГ
Как сообщил глава МИД Германии Хайко Маас, на этот счет ведутся активные переговоры с иракским правительством
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС