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Саррадж отказался встречаться в Москве с Хафтаром

Глава Высшего государственного совета Ливии уточнил, что переговоры в Москве ведутся с турецкими и российскими партнерами

КАИР, 13 января. /ТАСС/. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом заявил в понедельник глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.

"Мы отказались от любой встречи с Хафтаром и не будем сидеть с ним за одним столом ни при каких обстоятельствах, - цитирует его слова телеканал Libya Al Ahrar. - Переговоры в Москве ведутся с нашими турецкими и российскими друзьями".

Как сообщил в понедельник МИД РФ, Саррадж и Хафтар примут участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции. В воскресенье вечером аль-Мишри сообщил телеканалу, что в Москве должно быть подписано соглашение о прекращении огня.

В полночь 12 января вступил в силу режим прекращения огня между враждующими в Ливии сторонами в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. Последний после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к Триполи 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.

Теги
ЛивияСарадж, Фаиз
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