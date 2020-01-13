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Экс-спикер парламента Грузии: Саакашвили признался в попытке свержения власти в стране

Ираклий Кобахидзе имеет в виду слова Саакашвили о том, что 20 июня 2019 года, когда в Тбилиси у здания парламента прошла масштабная акция протеста, страна была в шаге от переворота

ТБИЛИСИ, 13 января. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дал по сути признательное показание, делая заявления о протестах в республике 20-21 июня 2019 года. Такую точку зрения высказал в понедельник экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе журналистам.

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"Что же касается событий 20 июня, то в связи с этим мы обязательно должны сказать "спасибо" Михаилу Саакашвили, так как он дал обществу и правоохранительным органам обычное признательное показание. Выяснилось, что когда Никанор (Ника) Мелия (экс-депутат от "Единого национального движение" - прим. ТАСС) давал указания своим активистам врываться в парламент, он действовал по заданию Саакашвили. Таким образом, мы выслушали признательное показание от Саакашвили", - еще раз подчеркнул Кобахидзе.

Вице-спикер парламента Георгий Вольский согласен с оценкой Кобахидзе. "Он (Саакашвили - прим. ТАСС) практически дал признательное показание и подтвердил легитимность расследования, которое началось в связи с событиями 20 июня. Он прямо указал, что они были близко к цели свержения власти", - отметил Вольский на брифинге.

Саакашвили 11 января в эфире грузинского оппозиционного канала Mtavari Arhi заявил, что 20 июня прошлого года, когда в Тбилиси у здания парламента прошла масштабная акция протеста, действующая власть "висела на волоске", еще немного, и режим был бы свергнут, однако момент был упущен. МВД сообщило, что изучит высказывания экс-президента о свержении власти.

Теги
ГрузияСаакашвили, Михаил Николаевич
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