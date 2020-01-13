Экс-спикер парламента Грузии: Саакашвили признался в попытке свержения власти в стране

"Что же касается событий 20 июня, то в связи с этим мы обязательно должны сказать "спасибо" Михаилу Саакашвили, так как он дал обществу и правоохранительным органам обычное признательное показание. Выяснилось, что когда Никанор (Ника) Мелия (экс-депутат от "Единого национального движение" - прим. ТАСС) давал указания своим активистам врываться в парламент, он действовал по заданию Саакашвили. Таким образом, мы выслушали признательное показание от Саакашвили", - еще раз подчеркнул Кобахидзе.

Вице-спикер парламента Георгий Вольский согласен с оценкой Кобахидзе. "Он (Саакашвили - прим. ТАСС) практически дал признательное показание и подтвердил легитимность расследования, которое началось в связи с событиями 20 июня. Он прямо указал, что они были близко к цели свержения власти", - отметил Вольский на брифинге.

Саакашвили 11 января в эфире грузинского оппозиционного канала Mtavari Arhi заявил, что 20 июня прошлого года, когда в Тбилиси у здания парламента прошла масштабная акция протеста, действующая власть "висела на волоске", еще немного, и режим был бы свергнут, однако момент был упущен. МВД сообщило, что изучит высказывания экс-президента о свержении власти.