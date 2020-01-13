Посольство Украины потребовало от Daily Mail не называть Крым российским

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Посольство Украины в Великобритании потребовало от газеты Daily Mail исправить свою публикацию, в которой она назвала Крым российским. Соответствующую запись посольство сделало в понедельник в Twitter.

"Весь мир знает, что Крым - это Украина, - написали украинские дипломаты. - Досадно, что британская Daily Mail по-прежнему не знает. Пожалуйста, сделайте соответствующую поправку, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей!"

11 января Daily Mail опубликовала статью, посвященную лунному затмению, а также предшествовавшему ему первому в году полнолунию. В качестве иллюстраций к статье газета поместила фотографии с видом полной луны в ночь затмения в разных частях света, в том числе в Великобритании, Испании, Греции, Турции и Непале. Под снимком, сделанным в Крыму, стояла подпись: "Небесный феномен, запечатленный над деревней Клиновка, в Симферопольском районе, в Крыму, в России".

Газета Daily Mail в понедельник опубликовала на своем сайте исправленный вариант этой статьи, в которой подпись к сделанной в Крыму фотографии была приведена в новой редакции. Географические координаты были обозначены по-другому: "Над деревней Клиновка, Симферопольский район, Крым". При этом упоминания Украины в тесте подписи не было.

В конце ноября посольство Украины в Великобритании выразило протест в связи с тем, что на страницах журнала Survival, который издает лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь был обозначен как территория России. В ноябре компания Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении "Погода". До этого, в частности, крымские города в данном приложении не полностью отображались как территория РФ. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подверг Apple критике за такое решение.