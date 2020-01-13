СМИ: в парламенте Ливии заявили, что не собираются встречаться в Москве с Сарраджем

КАИР, 13 января. /ТАСС/. Представители ливийского парламента не намерены встречаться в Москве с главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджем. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Hadas со ссылкой на источники, близкие к Палате представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Ливии.

"Мы уважаем посредничество России, однако у нас нет никакого желания проводить встречу с Сарраджем", - отметили они. Телестанция также указывает на то, что российская сторона не направляла никаких приглашений на прямые переговоры главы ПНС и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.

Ранее поддерживающий триполийский кабмин глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри заявил, что Саррадж также отказался встречаться с Хафтаром.

Как сообщил в понедельник МИД РФ, Саррадж и Хафтар примут участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции. В воскресенье вечером аль-Мишри заявлял телеканалу, что в Москве должно быть подписано соглашение о прекращении огня.

В полночь 12 января вступил в силу режим прекращения огня между враждующими в Ливии сторонами в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. Последний после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к Триполи 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.