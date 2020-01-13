Власти Варшавы не планируют никаких мероприятий в годовщину освобождения города от фашизма

ВАРШАВА, 13 января. /ТАСС/. Власти польской столицы не планируют проводить 17 января какие-либо памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Варшавы от фашистских захватчиков. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС представительница пресс-службы мэрии города Магдалена Лань.

"Уже много лет официальные мероприятия в этот день не проводятся", - сказала она. "Представитель города по приглашению Союза солдат Войска Польского возложит цветы у Могилы неизвестного солдата, таким образом отметив эту годовщину", - добавила Лань.

По информации корреспондента ТАСС, 17 января памятные мероприятия по традиции организуют в Варшаве польские ветеранские организации. Торжественные возложения венков и цветов состоятся как у Могилы неизвестного солдата, так и на военно-мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры.

Освобождение Варшавы было результатом наступления советских войск, начатого 13 января 1945 года на всем фронте от Балтики до Карпат. Ранним утром 17 января 1945 года Первая армия Войска Польского под командованием генерала Станислава Поплавского начала наступление на центральные районы города. Чтобы не попасть в кольцо между подходившей с севера и юга 61-й армии Белорусского фронта советских войск, фашисты были вынуждены отступать. Бои за польскую столицу шли всего несколько часов, и 17 января город был полностью очищен от захватчиков. К тому времени в руинах лежали почти 90% зданий Варшавы.

Официальные власти города уже много лет никак не отмечают эту дату, а местные СМИ как правило о ней не сообщают.