СМИ: Асад посмертно наградил Сулеймани орденом

ТАСС, 13 января. Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил Касема Сулеймани, командовавшего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), орденом в знак признательности за его вклад в борьбу с терроризмом. Об этом сообщило в понедельник иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление премьер-министра Сирии Имада Хамиса, сделанное им в ходе переговоров с представителями руководства Ирана в Тегеране.

"Эта награда свидетельствует о высокой оценке президентом Асадом заслуг генерала Сулеймани", - отметил Хамис.

3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погиб Сулеймани. В тот же день Асад направил телеграмму с соболезнованиями руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи, в которой подчеркнул, что народ Сирии будет помнить Сулеймани и его вклад в борьбу с терроризмом в Сирии.