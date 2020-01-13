{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

СМИ: Асад посмертно наградил Сулеймани орденом

Как сообщило агентство Tasnim, такое решение принято в знак признательности за вклад иранского генерала в борьбу с терроризмом

ТАСС, 13 января. Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил Касема Сулеймани, командовавшего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), орденом в знак признательности за его вклад в борьбу с терроризмом. Об этом сообщило в понедельник иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление премьер-министра Сирии Имада Хамиса, сделанное им в ходе переговоров с представителями руководства Ирана в Тегеране.

"Эта награда свидетельствует о высокой оценке президентом Асадом заслуг генерала Сулеймани", - отметил Хамис.

3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погиб Сулеймани. В тот же день Асад направил телеграмму с соболезнованиями руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи, в которой подчеркнул, что народ Сирии будет помнить Сулеймани и его вклад в борьбу с терроризмом в Сирии.

Теги
ИранСирияАсад, Башар ХафезГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Реклама на ТАСС
СМИ: соглашение между ливийскими сторонами предполагает бессрочное прекращение огня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС