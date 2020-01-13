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Власти Северной Осетии предложили наладить авиасообщение с Грузией

По словам министра промышленности и транспорта республики Хайдарбека Бутова, такая инициатива была еще в 2019 году, но по политическим причинам работы приостановили

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выступили с инициативой открытия авиасообщения между Владикавказом и Тбилиси. Подготовительные работы в этом направлении выполнены, сообщил в понедельник ТАСС министр промышленности и транспорта республики Хайдарбек Бутов.

"Я выступил с инициативой запуска авиарейса в Грузию. Планировали реализовать идею еще в начале 2019 года, но по политическим причинам приостановили работу. Уже выполнены все необходимые работы", - сказал он, добавив, что для открытия аиварейсов необходимо принятие политического решения.

По словам Бутова, инициативу запуска авиамаршрута ранее обсудили и поддержали представители аэропортов, туроператоров, соответствующих ведомств Северной Осетии и Грузии.

Авиасообщение позволит разгрузить очереди на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе, который часто закрывается в зимнее время из-за непогоды. Кроме того, авиарейс будет востребован не только среди жителей Северного Кавказа, но и других регионов.

Теги
ГрузияСеверная Осетия
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