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СМИ: армия Сомали восстановила контроль над ключевым городом на юге страны

По данным радиостанции Shabelle, при взятии Торатороу были захвачены 10 боевиков

ПРЕТОРИЯ, 13 января. /ТАСС/. Элитные части Вооруженных сил Сомали при поддержке ВВС США в ходе наступления установили контроль над городом Торатороу на юге страны, который в течение последних нескольких месяцев находился в руках боевиков из исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб". Об этом сообщила в понедельник сомалийская радиостанция Shabelle.

"Город пал практически без боя в результате крупной операции в регионе Нижняя Шабелле", - заявил командир подразделения спецназа "Данаб", генерал Осман Абди Малик. Он отметил, что при взятии Торатороу были захвачены 10 боевиков "Аш-Шабаб".

Торатороу, имеющий важное стратегическое значение, в течение последних нескольких лет переходил из рук в руки. Город расположен вблизи авиабазы Балидогле, которую используют Вооруженные силы США. Сейчас на ней завершается восстановление построенной еще советскими специалистами удлиненной взлетно-посадочной полосы для самолетов любых типов. В минувшем сентябре боевики из "Аш-Шабаб" пытались прорваться на базу, однако были отброшены.

Регулярные подразделения сомалийской армии с 3 января проводят широкую операцию в регионе Нижняя Шабелле с тем, чтобы вытеснить из стратегически важных пунктов отряды "Аш-Шабаб".

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года главарь "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.

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