СМИ: Хафтар на переговорах в Москве настаивает на вводе сил ЛНА в столицу

КАИР, 13 января. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар на проходящих в понедельник в Москве переговорах продолжает настаивать на вводе ее подразделений в столицу. Об этом сообщает телеканал Sky News - Arabia со ссылкой на собственные источники.

"Хафтар настаивает на том, чтобы ливийская армия вошла в Триполи, - указали они. - Кроме того, он требует формирования правительства национального единства, которое получило бы вотум доверия парламента (Палаты представителей - постоянный избранный парламент - прим. ТАСС) в Тобруке".

В то же время, по данным источников, глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж хочет, чтобы хафтаровцы отвели свои войска на позиции до 4 апреля прошлого года, когда ЛНА объявила о начале наступления на главный город страны.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. Последний после длившихся с апреля позиционных боев на подступах к Триполи 12 декабря объявил о решающем штурме столицы.

В полночь 12 января вступил в силу режим прекращения огня между враждующими в Ливии сторонами в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы. Как сообщил в понедельник МИД РФ, Саррадж и Хафтар примут участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.

Между тем, как сообщил ранее телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на источники, близкие к Палате представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Ливии, представители ливийского парламента не намерены встречаться в Москве с главой ПНС Фаизом Сарраджем. Поддерживающий триполийский кабмин глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри заявил, что Саррадж также отказался встречаться с Хафтаром.