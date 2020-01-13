Защита Януковича заявила в апелляционном суде о 69 нарушениях процесса над экс-президентом

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича представила в понедельник Киевскому апелляционному суду список из 69 нарушений украинского законодательства и норм международного права, допущенного судом первой инстанции, который приговорил экс-президента к 13 годам заключения за госизмену. Об этом корр. ТАСС сообщил в понедельник адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Януковича.

"Мы представили суду 69 нарушений, украинского законодательства и Европейской конвенции [по защите прав человека]. Речь идет о тех нарушениях, которые были зафиксированы мониторинговой миссией по правам человека при ООН", - сказал он.

Адвокат уточнил, что речь идет о нарушениях порядка формирования состава Оболонского районного суда, который был определен еще до того, как дело поступило в суд, о нарушениях назначения дела к рассмотрению, а также о лишении самого Януковича возможности принимать участие в процессе и допрашивать свидетелей по делу. Среди прочих нарушений, по словам Сердюка, также силовое отстранение адвокатов от процесса и назначение лояльного государственного защитника, отказ суда заслушать ряд свидетелей защиты и рассмотреть заключения экспертов из Швейцарии, США, Великобритании, которые указывали на правонарушения, допущенные судом.

Следующее заседание по рассмотрению апелляции на приговор Януковича назначено на 20 января. "На следующем заседании суд будет задавать вопросы защите по представленному списку нарушений", - уточнил Сердюк.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович не участвовал в процессе. Защитники экс-президента назвали решение суда необоснованным, принятым под давлением, и обжаловали приговор.