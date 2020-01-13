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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Трамп обсудил с Меркель ситуацию на Ближнем Востоке

Помимо двусторонних отношений, лидеры США и Германии обсудили вопросы безопасности в регионе

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Белого дома.

"Вчера [12 января] президент Дональд Трамп поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры обсудили актуальные вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Ливии, а также вопросы двусторонних отношений", - говорится в сообщении пресс-службы.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Теги
СШАГерманияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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