СМИ: соглашение между ливийскими сторонами предполагает бессрочное прекращение огня

ТАСС, 13 января. Соглашение о перемирии между противоборствующими ливийскими сторонами предполагает установление режима прекращения огня без определенного срока. Об этом, как передал в понедельник телеканал Al Arabiya, говорится в проекте договоренностей, которые стороны обсуждают на переговорах в Москве.

По имеющейся информации, согласно проекту соглашения, в стране "будет объявлено прекращение огня между сторонами на неопределенный срок".

Кроме того, говорится в проекте, стороны "должны предпринять взаимные шаги по восстановлению безопасности в столице страны Триполи и других ливийских городах". Отмечается также, что две основные ливийские партии, вовлеченные в конфликт, должны "прекратить любые наступательные действия" своих вооруженных отрядов.

Предполагается также создание специального "военного комитета для формирования линий связи между сторонами".