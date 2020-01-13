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Обновлено 

СМИ: соглашение между ливийскими сторонами предполагает бессрочное прекращение огня

Предполагается также создание специального "военного комитета для формирования линий связи между сторонами"

ТАСС, 13 января. Соглашение о перемирии между противоборствующими ливийскими сторонами предполагает установление режима прекращения огня без определенного срока. Об этом, как передал в понедельник телеканал Al Arabiya, говорится в проекте договоренностей, которые стороны обсуждают на переговорах в Москве.

По имеющейся информации, согласно проекту соглашения, в стране "будет объявлено прекращение огня между сторонами на неопределенный срок".

Кроме того, говорится в проекте, стороны "должны предпринять взаимные шаги по восстановлению безопасности в столице страны Триполи и других ливийских городах". Отмечается также, что две основные ливийские партии, вовлеченные в конфликт, должны "прекратить любые наступательные действия" своих вооруженных отрядов.

Предполагается также создание специального "военного комитета для формирования линий связи между сторонами".

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Ливия
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