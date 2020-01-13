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Кризис в Сирии

СМИ: средства ПВО Сирии сбили беспилотник террористов в провинции Хама

До этого сирийские зенитчики отражали атаки ударных БПЛА террористов в декабре

ТАСС, 13 января. Беспилотный летательный аппарат, оснащенный ракетами, пытался атаковать посадочную площадку для вертолетов в районе Джуб-Рамле в сирийской провинции Хама, сообщила в понедельник телестанция Al Ekhbariya. По ее информации, средства ПВО Сирии открыли огонь по вражескому беспилотнику и поразили его.

22 и 24 декабря прошлого года сирийские зенитчики отразили атаки ударных БПЛА террористов на военный аэродром в окрестностях города Хама (220 км от Дамаска). Им удалось сбить два аппарата на подлете к авиабазе.

По сведениям газеты Al-Watan, террористы используют дроны для нанесения ударов по военным и хозяйственным объектам. Так 21 декабря ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, расположенный в промышленном центре Хомс (165 км к северу от Дамаска), а также газоперерабатывающие предприятия в Райяне и на Центральном плато.

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