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Посол РФ в Польше представит Россию в ходе 75-й годовщины освобождения Освенцима

При этом официальные лица из Москвы участвовать в памятных мероприятиях не планируют

ВАРШАВА, 13 января. /ТАСС/. Российская сторона на мероприятиях 27 января в память о 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме будет представлена послом РФ в Польше Сергеем Андреевым. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь российского посольства Владимир Александров.

"Российская сторона проинформировала организаторов памятных мероприятий по случаю 75-летия освобождения немецкого концентрационного лагеря и лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, что Россию будет представлять посол РФ в Польше Сергей Андреев", - сказал он. "Направление на эти мероприятия официальных лиц из Москвы не планируется", - добавил Александров.

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан.

Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года, в боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.

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РоссияПольша
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