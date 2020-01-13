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Институт Нацпамяти Украины потребовал снести памятник "Легендарная тачанка" в Каховке

Институт считает, что памятник "символизирует коммунистический тоталитарный режим и подлежит немедленной декоммунизации"

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Институт национальной памяти Украины потребовал от властей города Каховка в Херсонской области снести знаменитые памятники "Легендарная тачанка" и "Девушка в шинели". Об этом сообщил мэр города Андрей Дяченко.

"На днях исполком получил письмо с жестким требованием снести "Легендарную тачанку". Институт национальной памяти считает, что это самый масштабный памятник Херсонщины символизирует коммунистический тоталитарный режим и подлежит немедленной декоммунизации", - написал мэр в Facebook.

В письме из Киева указано, что памятники являются символикой коммунистического режима и подлежат обязательному демонтажу. В связи с этим 16 января горсовет Каховки соберется на внеочередное заседание, чтобы решить дальнейшую судьбу местной достопримечательности. "16 января я собираю внеочередную сессию, чтобы защитить дальнейшую судьбу памятника. Даже не так. Судьбу не просто памятника, а символа города. На 100% уверен, большинство каховчан встанут против декоммунизации "Тачанки". Как мэр буду бороться за ее сохранение до последнего", - заявил Дяченко.

Мэр Каховки отметил, что ответственность за требование снести памятник лежит на руководителе Института национальной памяти Антоне Дробовиче, который был назначен "действующим президентом Зеленским и партией "Слуга народа". "Поэтому параллельно я готовлю обращение к президенту, губернатору области Юрию Гусеву и нардепу Владимиру Иванову. Будьте уверены, каховчан не простят, если мы позволим утилизировать "тачанку", - отметил мэр Каховки.

Монумент "Легендарная тачанка" был воздвигнут в честь 50-летия октябрьской революции 1917 года и посвящен боям на Каховском плацдарме в годы гражданской войны. Тачанка получила широкое применение в конных войсках Красной армии. Памятник "Легендарная тачанка" был отлит в Ленинграде. Бронзовый монумент весит более 60 тонн. Его открытие состоялось 27 октября 1967 года.

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