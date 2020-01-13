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СМИ: соглашение о перемирии в Ливии учитывает предложения Хафтара

Сам командующий ЛНА пока не подписал документ

АНКАРА, 13 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в тексте соглашения о перемирии в Ливии учтены предложения командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Об этом сообщает в понедельник агентство Anadolu по итогам ливийских переговоров в Москве.

"В итоге нами был представлен проект соглашения, который включает возможные модели режима прекращения огня. В этом проекте были учтены предложения, особенно поступившие со стороны Хафтара", - приводит агентство слова главы МИД Турции.

По словам Чавушоглу, "если завтра утром сторона Хафтара подпишет это соглашение, то таким образом [глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз] Саррадж и Хафтар письменно закрепят обязательства по выполнению режима прекращения огня".

Саррадж и Хафтар принимают участие в переговорах в Москве, которые начались в понедельник под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции. В полночь 12 января вступил в силу режим прекращения огня между враждующими в Ливии сторонами в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. Последний после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к Триполи 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.

Теги
ТурцияРоссияЛивияЧавушоглу, Мевлют
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