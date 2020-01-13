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Предложения президента Литвы по полномочиям разведки отложены до весенней сессии Сейма

Первая вице-спикер законодательного собрания Литвы заявила, что на следующем заседании могут представить другой вариант законопроекта

ВИЛЬНЮС, 13 января. /ТАСС/. Рассмотрение предложений президента Литвы Гитанаса Науседы о предоставлении разведывательным структурам дополнительных полномочий отложено до весенней сессии Сейма (парламента). Об этом в понедельник сообщила журналистам первая вице-спикер законодательного собрания Рима Башкене.

"Обсуждение поправок главы государства к закону о разведке вычеркнуты из повестки дня внеочередного заседания парламента во вторник, которое проходит в рамках продленной осенней сессии, и будут рассмотрены на весенней сессии", - сказала она.

По словам вице-спикера, президентские службы согласились с тем, что необходимы дальнейшие дискуссии по предложениям Науседы. "На следующее заседание Сейма будет вынесен, возможно, другой вариант законопроекта или тот же, но после более продолжительных дискуссий, чтобы не осталось никаких сомнений", - отметила Башкене. Весенняя сессия парламента открывается 11 марта.

В конце декабря президент направил в парламент пакет поправок к закону о разведке, которые предоставляют сотрудникам спецслужб право проверки документов, административного задержания, вызова на предупредительную беседу, проверки без санкции суда движения средств на банковских счетах. Предложение президента вызвало дискуссию в обществе и сомнения в его соответствии правам человека.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил на прошлой неделе, что предоставление дополнительных полномочий разведструктурам должно сопровождаться усилением политического контроля над их деятельностью, в частности учреждением должности омбудсмена или контролера. Такое же мнение выразили представители парламентской оппозиции.

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Литва
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