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Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать "новую жизнь"

При этом королева и ее семья предпочли, чтобы принц Гарри и его жена Меган Маркл "на постоянной основе оставались исполняющими свои обязанности членами королевской фамилии"
Королева Великобритании Елизавета II Paul Ellis/Pool via AP
Описание
Королева Великобритании Елизавета II
© Paul Ellis/Pool via AP

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей. Об этом говорится в заявлении Ее Величества, распространенном в понедельник вечером Букингемским дворцом.

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"Сегодня у моей семьи состоялась очень конструктивная дискуссия по поводу будущего моего внука и его семьи. Моя семья и я сама полностью поддерживаем Гарри и Меган в их желании создать себе новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы и предпочли, чтобы они на постоянной основе оставались исполняющими свои обязанности членами королевской фамилии, мы уважаем и понимаем их желание вести более независимую жизнь в качестве самостоятельной семьи, при этом оставаясь ценной частью моей семьи", - говорится в заявлении королевы.

После состоявшейся в понедельник встречи с участием Ее Величества, наследника престола принца Уэльского Чарльза, а также принцев Уильма и Гарри, королева подчеркнула, что ее внук вместе со своей супругой не хотят в будущем финансово зависеть о королевской семьи и британского правительства, выделяющего ежегодный грант на ее содержание. По ее словам, семью принца ждет "переходный период, в течение которого они будут проводить время в Канаде и Соединенном Королевстве".

"Моей семье предстоит решить сложные вопросы, и впереди еще много работы, однако я попросила о том, чтобы окончательные решения были приняты в ближайшие дни", - заявила Елизавета II.

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга сообщили о намерении пойти на беспрецедентный шаг, отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и обеспечив себе финансовую независимость. Это означает отказ от значительной части церемониальных обязанностей и привилегий герцога и герцогини, которые, впрочем, могут сохранить свои нынешние титулы.

Вопросы о том, каким будет новый статус Их Высочеств, чем им будет разрешено заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь, и каким образом будет обеспечиваться их охрана, пока еще только предстоит решить, и последнее слово остается за Елизаветой II. Как говорится в заявлении супружеской четы, они намерены проживать как в Великобритании, так и в Северной Америке, проводя примерно одинаковое количество времени по обе стороны Атлантики, при этом выполняя свой долг "перед королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями".

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)Великобритания
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