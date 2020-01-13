Нетаньяху написал осужденной в РФ израильтянке, что прилагает усилия для ее освобождения

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в письме осужденной в России за контрабанду и хранение наркотиков соотечественнице Нааме Иссахар сообщил, что лично прилагает усилия для ее скорейшего возвращения домой. Письмо, датированное 2 января 2020 года, израильский премьер опубликовал в понедельник в Twitter.

"Граждане Израиля думают о вас. Мы никого не оставляем на произвол судьбы, и это относится и к вам. Государство Израиль и я лично неустанно прилагаем усилия для вашего возвращения домой", - написал Нетаньяху Нааме Иссахар. Премьер добавил, что находится в постоянном контакте с родными израильтянки.

В октябре 2019 года Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин обратились к Владимиру Путину с просьбой помиловать Нааму Иссахар. 6 декабря министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что поднимал эту тему на встрече в Риме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, выразив надежду, что президент РФ рассмотрит поданные ему просьбы о ее помиловании.

Гражданка Израиля и США Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 граммов гашиша.

11 октября Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 (незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор израильской гражданке.