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Комитет Рады принял постановление о возобновлении работы украинской делегации в ПАСЕ

Глава постоянной делегации Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько отметила, что украинская делегация "должна ехать в Страсбург, чтобы бороться там за Украину и европейские ценности для самого Совета Европы"

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества поддержал проект постановления по вопросу участия делегации Рады в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в текущем году и рекомендовал рассмотреть его на заседании парламента. Об этом сообщила в понедельник депутат от фракции "Слуга народа", глава постоянной делегации Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько, которая является автором проекта документа.

"Комитет Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассмотрел мой проект заявления и поддержал этот документ, рекомендовав рассмотреть его в сессионном зале Верховной рады", - написала она в Facebook.

Парламентарий отметила, что украинская делегация "должна ехать в Страсбург, чтобы бороться там за Украину и европейские ценности для самого Совета Европы".

Верховная рада Украины отказалась направлять свою делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ в 2019 году в знак протеста против принятого организацией летом прошлого года решения восстановить в полном объеме права российской делегации. Делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Тем не менее часть членов украинской делегации, в том числе ее глава Елизавета Ясько, находились в Страсбурге в качестве гостей, объясняя это необходимостью "отстаивать позиции Киева на полях сессии".

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Украина
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