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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

ООН призвала к прозрачному расследованию крушения украинского Boeing

Генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу не поступало никаких запросов на участие во встречах по поводу расследования

ООН, 13 января. /ТАСС/. Расследование катастрофы самолета компании "Международных авиалиний Украины" под Тегераном должно быть прозрачным и проходить с участием затронутых трагедией стран. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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"Обратили внимание на объявление Исламской Республики Иран о том, что украинский самолет непреднамеренно был сбит иранскими ВВС", - сказал он.

"Крайне важно, чтобы власти обеспечили тщательное и прозрачное расследование произошедшего трагического инцидента", - отметил Дюжаррик. Он также напомнил, что в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации расследование должно проходить при участии стран, чьи граждане погибли в катастрофе.

Представитель ООН также сообщил, что генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу не поступало никаких запросов на участие во встречах по поводу расследования.

Теги
Гутерриш, АнтониуКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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