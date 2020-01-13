ООН призвала к прозрачному расследованию крушения украинского Boeing

ООН, 13 января. /ТАСС/. Расследование катастрофы самолета компании "Международных авиалиний Украины" под Тегераном должно быть прозрачным и проходить с участием затронутых трагедией стран. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Обратили внимание на объявление Исламской Республики Иран о том, что украинский самолет непреднамеренно был сбит иранскими ВВС", - сказал он.

"Крайне важно, чтобы власти обеспечили тщательное и прозрачное расследование произошедшего трагического инцидента", - отметил Дюжаррик. Он также напомнил, что в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации расследование должно проходить при участии стран, чьи граждане погибли в катастрофе.

Представитель ООН также сообщил, что генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу не поступало никаких запросов на участие во встречах по поводу расследования.