Евросоюз сожалеет об исключении пункта "Яарубийя" из механизма трансграничной помощи Сирии

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Евросоюз сожалеет, что Совбез ООН исключил иракский пункт "Яарубийя" из механизма трансграничной помощи народу Сирии. Об этом говорится в заявлении ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Евросоюз приветствует решение Совета Безопасности ООН от 10 января продлить разрешение на трансграничную гуманитарную помощь нуждающимся людям в Сирии, - отмечается в нем. - Однако ЕС сожалеет об исключении из сферы действия резолюции 2504 Совета Безопасности ООН пункта пропуска "Яарубийя" между Ираком и северо-восточной Сирией, где неудовлетворенные потребности сохраняются в больших масштабах. Это ставит под угрозу доставку жизненно важных медикаментов и медицинского оборудования на северо-восток Сирии".

Кроме того, "Евросоюз сожалеет о сокращении сроков этой резолюции". "Евросоюз продолжает оказывать жизненно важную гуманитарную помощь уязвимым гражданским лицам в Сирии, в том числе на северо-западе страны. ЕС настоятельно призывает все стороны, вовлеченные в конфликт, немедленно соблюдать режим прекращения огня, обеспечить защиту гражданских лиц и беспрепятственный гуманитарный доступ независимо от политических соображений и полностью соблюдать международное гуманитарное право", - говорится в заявлении ЕС.

СБ ООН принял 10 января резолюцию, продлевающую на полгода трансграничную гуманитарную помощь Сирии, но сократившую с четырех до двух количество пунктов пропуска, через которые она будет осуществляться. За документ проголосовали 11 стран. Россия, Великобритания, Китай и США воздержались.