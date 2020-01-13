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Опрос: сенатор Берни Сандерс пользуется наибольшей поддержкой демократов в Айове

В поддержку Сандерса высказались 20% респондентов

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Сенатор Берни Сандерс, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, пользуется наибольшей поддержкой потенциальных избирателей-демократов в штате Айова. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник итоги опроса, проведенного телекомпанией CNN и газетой The Des Moines Register.

Сенатора Сандерса поддерживают 20% участников опроса, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - 17%, мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа - 16% и экс-вице-президента США Джозефа Байдена - 15%. На пятом месте по итогам опроса оказалась сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар с 6% поддержки. В опросе, проводившемся 2-8 января, участвовал 701 человек, погрешность результатов оценивается в плюс-минус 3,7%.

Результаты опроса стали известны накануне предстоящих 14 января общенациональных теледебатов, первых в нынешнем году. Они пройдут в Университете Дрейка в Де Мойне и дадут возможность претендентам изложить свои взгляды по основным вопросам внутренней и внешней политики перед первыми в стране кокусами - собраниями партийных активистов в штате Айова 3 февраля, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем - на национальные съезды.

Процесс выдвижения делегатов завершится 16 июня первичными выборами в столичном округе Колумбия. Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

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СШАСандерс, Берни
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