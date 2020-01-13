Генпрокурор США назвал стрельбу на базе ВМС во Флориде терактом

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр назвал стрельбу на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде, которую устроил в декабре 2019 года подданный Саудовской Аравии, террористическим актом. Об этом он объявил в понедельник на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Это был акт терроризма. Свидетельства говорят о том, что стрелок действовал под влиянием идеологии джихадистов", - сказал он.

На территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде 6 декабря 2019 года открыл огонь саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани. В США он приехал, чтобы овладеть навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов. Аш-Шамрани убил трех человек и ранил восьмерых. Он был застрелен прибывшим на место происшествия стражем порядка.

После произошедшего власти США провели проверки в отношении проходящих в США военную подготовку саудовцев. Их насчитывается около 850.