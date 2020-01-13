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Начало процедуры импичмента Трампа

Данные из смартфона помощника адвоката Трампа переданы демократам в Конгрессе

По словам адвоката Джозефа Бонди, демократов интересует переписка в мессенджере, СМС и фотографии

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Предприниматель Лев Парнас, который, предположительно, выполнял на Украине поручения Рудольфа Джулиани - адвоката президента США Дональда Трампа, передал демократам в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США данные, хранящиеся в его смартфоне iPhone 11 и имеющие отношение к расследованию в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщил в своем Twitter в понедельник адвокат бизнесмена Джозеф Бонди.

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По его словам, речь идет о переписке в мессенджере WhatsApp, смс-переписке и фотографиях, которые были предоставлены в минувшие выходные демократам в Конгрессе. "Мы после поездки в столицу (Вашингтон - прим. ТАСС) работали в течение ночи, чтобы предоставить подборку посланий Льва Парнаса, смс-послания и изображения, на которые не распространяется запрет, сотрудникам Демократической партии в спецкомитете по разведке Палаты представителей. Эти материалы содержат подробности взаимодействия ряда лиц, имеющего отношение к расследованию в рамках импичмента", - написал адвокат, не раскрыв содержание данных материалов.

Бонди информировал, что суд Южного округа штата Нью-Йорк разрешил внести изменения в перечень электронных устройств с данными, которые позволено разглашать. В число таких устройств включен смартфон Парнаса производства компании Samsung.

Скандал в Вашингтоне

В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Марии Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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