ООН восстановила право голоса Ливана в Генассамблее

ООН, 13 января. /ТАСС/. Ливан выплатил часть задолженности перед бюджетом ООН, и ему возвращено право голоса в Генеральной ассамблее. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее на сайте всемирной организации появилось сообщение о том, что Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты взносов в бюджет организации в течение двух лет.

"Ливан выплатил часть своего долга, - сказал он. - После осуществления выплаты, согласно статье 19 устава ООН, право голоса Ливана полностью восстановлено". "Также мы понимаем, что задержка в переводе могла быть вызвана происходящими в стране событиями", - добавил он.

Согласно статье 19, государство лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется сумме взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года, или превышает ее. Однако Генассамблея может разрешить государству - члену ООН участвовать в голосовании, если признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам.

В октябре прошлого года в Ливане начались массовые волнения, которые привели к отставке 29 октября главы коалиционного правительства Саада Харири. 19 декабря после консультаций с парламентскими фракциями президент республики Мишель Аун поручил сформировать новый кабинет независимому политику Хасану Диабу. Назначение нового премьера не успокоило протестное движение, лидеры которого требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов.