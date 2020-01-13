Министр обороны Ирана назвал удар по базе США в Ираке необходимым действием

ТАСС, 13 января. Нанесенный Ираном удар по американской военной базе Айн-эль-Асад в Ираке был необходимым действием. С таким заявлением выступил в понедельник министр обороны Исламской Республики Амир Хатами во время встречи со своим сирийским коллегой Али Абдаллой Аюбом, передает информационное агентство IRNA.

"[Президент США Дональд] Трамп ошибся, самонадеянно полагая, что устранение одного человека остановит сопротивление. В итоге американцы повысили цену своего присутствия в регионе", - отметил Хатами, говоря о последствиях убийства в районе багдадского аэропорта армией США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.

"Сопротивление продолжится и после Сулеймани", - заверил иранский министр, добавив, что "без усилий Сулеймани гегемония в регионе террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) была бы неизбежной".

"Удар, нанесенный Ираном по базе США Айн-эль-Асад в Ираке, был необходимым действием. Сопротивление присутствию американских сил в регионе должно стать непрерывным процессом", - заявил Хатами.

Он также пообещал, что "Иран будет находиться рядом с Сирией в период, когда страна будет восстанавливаться".

Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по расположенным в Ираке базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля, которые использовали американские военные. Иранские власти назвали удар легитимным актом в ответ на убийство Сулеймани.