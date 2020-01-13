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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Глава Минюста США назвал убийство Сулеймани легитимным с юридической точки зрения

Ранее стало известно, что Иран подаст в суд на президента США Дональда Трампа за убийство генерала

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Приказ президента США Дональда Трампа о проведении операции, в результате которой 3 января на территории Ирака был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, был легитимным с юридической точки зрения. С таким утверждением выступил в понедельник на пресс-конференции в Вашингтоне министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр.

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"С министерством юстиции проконсультировались", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, была ли принята во внимание позиция ведомства, когда Трамп отдавал приказ о нанесении удара по иранскому генералу. "Я думаю, что у президента определенно были полномочия делать то, что он сделал", - убежден Барр.

"Сулеймани определенно являлся легитимной военной целью", - утверждает глава американского Минюста. "Это был легитимный акт самообороны", - считает он.

Ранее председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил о том, что Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство Сулеймани. По его словам, глава Белого дома должен быть "осужден на международной арене". Раиси не уточнил, в какой именно международный орган планируется подать заявление.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдБарр, УильямГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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