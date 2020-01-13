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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Канадские и иранские специалисты по расследованию катастрофы Boeing встретятся 14 января

Глава Совета по безопасности на транспорте Канады Кэти Фокс выразила надежду, что расследование будет тщательным и прозрачным

ОТТАВА, 13 января. /ТАСС/. Канадские технические специалисты, которые должны принять участие в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, встретятся со своими иранскими коллегами 14 января. Об этом в понедельник сообщила журналистам глава Совета по безопасности на транспорте Канады Кэти Фокс.

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"Наши специалисты встретятся с иранскими коллегами во вторник", - сказала она. При этом Фокс подчеркнула, что на данный момент канадская сторона еще не знает, какая роль ей будет отведена в расследовании катастрофы, и сколько времени канадские эксперты пробудут в Иране. "Учитывая, что 57 [погибших] пассажиров были канадцами, мы надеемся, что Совету по безопасности на транспорте Канады будет позволено использовать больше своих знаний для обеспечения тщательного и прозрачного расследования", - сказала руководитель ведомства. По ее словам, иранская сторона уже обратилась к канадцам и специалистам из других стран за советом по изучению записи переговоров пилотов и черных ящиков.

Ранее в понедельник глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что все канадские специалисты и дипломаты, которые должны принять участие в расследовании катастрофы и оказывать помощь родственникам погибших, получили иранские визы. По его словам, группа в полном составе соберется в Тегеране до конца понедельника.

На прошлой неделе Оттава сформировала оперативную группу, в которую вошли 10 дипломатов и два представителя Совета по безопасности на транспорте Канады. Они прибыли в Анкару для получения иранских виз. По словам министра, эти люди будут оказывать консульские услуги родным погибших, помогать в идентификации жертв катастрофы и участвовать в расследовании.

Теги
КанадаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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