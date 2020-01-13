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Трюдо считает, что США должны были предупредить Канаду об атаке на Сулеймани

Необходимо принять все меры для немедленной деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, добавил премьер-министр Канады

ОТТАВА, 14 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны были предупредить Канаду перед ударом в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Об этом в понедельник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в интервью телеканалу Global News.

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"Мы не получали соответствующего предупреждения [от США]", - сказал он. Отвечая на вопрос, считает ли Трюдо, что США должны были предупредить Канаду об этой операции, премьер-министр ответил: "Конечно".

Необходимо принять все меры для немедленной деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, чтобы избежать новых жертв и не повторить трагедии украинского самолета в небе над Тегераном, добавил он.

"Я думаю, что если бы не было этой напряженности, которая установилась в [Ближневосточном] регионе в последнее время, то эти [погибшие в авиакатастрофе] канадцы сейчас были бы дома со своими семьями", - сказал он. По словам Трюдо, во время конфликтов или военных действий всегда страдают мирные и невинные граждане. "Это напоминание всем нам, что мы должны усиленно работать над деэскалацией ситуации и снижением напряженности, а также поиском решений во избежание будущих конфликтов и гибели людей", - подчеркнул премьер-министр.

Власти Ирана должны каким-то образом компенсировать потерю близких родным погибших в катастрофе борта "Международных авиалинии Украины", добавил Трюдо. "[Представители] всех стран, которые потеряли своих граждан в этой катастрофе, в четверг встретятся в Доме Канады (посольстве страны - прим. ТАСС) в Лондоне", - сказал он. По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться следующие шаги, которые должны предпринять эти страны в связи с трагедией в небе над Тегераном. "Я думаю, что [со стороны Ирана] должно последовать полное признание ответственности [за случившееся] и некоторая форма компенсации", - добавил Трюдо.

Теги
КанадаСШАИранИракТрюдо, ДжастинГибель иранского генерала Касема СулейманиОбострение конфликта на Ближнем ВостокеКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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