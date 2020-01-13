Трюдо обсудил с Трампом деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке

ОТТАВА, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопросы деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом канадский премьер в понедельник заявил в интервью телеканалу Global News .

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"Я говорил с ним (Трампом - прим. ТАСС) о необходимости деэскалации напряженности", - сказал он. Трюдо добавил, что в ходе беседы также поднимался вопрос о том, что семьи погибших в авиакатастрофе в небе над Тегераном канадцев должны получить ответы на все вопросы относительно этой трагедии.