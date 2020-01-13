В Белграде прошел массовый молебен о православных в Черногории

БЕЛГРАД, 14 января. /ТАСС/. Массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви и верующих в Черногории и Косове и Метохии прошло в ночь на вторник в столице Сербии Белграде. Как сообщил корреспондент ТАСС, молебен состоялся на площади перед главным сербским храмом - собором св. Саввы, службу возглавил патриарх Сербский Ириней.

Организаторы собрали верующих на традиционное богослужение, которым в Сербии встречают Новый год по Юлианскому календарю или "Сербский Новый год", как его здесь называют. Однако, помимо традиционной церковной службы, собравшиеся вознесли молитвы "в поддержку о страждущем народе в Черногории, Косове и Метохии и всех сербских краях", сообщили организаторы.

"Дорогие белградцы, благодарю вас, что вы собрались у храма св. Саввы, который мы в этом году освятим, воплотив давние надежды сербского народа. Поблагодарим Господа за год, который мы прожили и встретим новый год. Прошедший год был полон искушений как для нашего народа, так и для всего мира, пусть наступающий год станет годом милости Господней. Мы собрались также помолиться за наших братьев в Черногории, где безбожники подняли руку на святыни", - обратился к верующим патриарх Ириней.

Патриарх напомнил, что действия властей Черногории осудил весь православный мир, а верующие этой страны готовы жертвовать своими жизнями ради веры. "То, что случилось, разбудило Черногорию, разбудило веру черногорцев, вера жива, и это нас радует", - заявил иерарх. Он также призвал черногорские власти осознать свои ошибки, оставить в покое святыни и образумиться. Обращение патриарха завершилось фейерверком, после которого по всему городу начались народные гуляния, концерты и вечеринки.

Новогоднее богослужение также прошло в кафедральном храме Воскресения Христова в столице Черногории Подгорице, где богослужение лично возглавил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.