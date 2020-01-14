Миссия ООН в Ливии считает целесообразным перенести ПНС из Триполи

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Временный перенос заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) в другой город сможет предотвратить нападение Ливийской национальной армии (ЛНА) на столицу страны. Такое мнение выразила в понедельник заместитель спецпредставителя генсека ООН в Ливии по политическим вопросам Стефани Уильямс, выступая из Триполи по видеосвязи на семинаре в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

Обсуждавшие ситуацию в Ливии эксперты указали на необходимость децентрализации и временного вывода из столицы госучреждений, в том числе и финансовых, с целью урегулирования конфликта. "Я согласна с предлагаемыми решениями по устранению привлекательности Триполи как цели [для ЛНА]", - отметила она. Уильямс поддержала "рекомендацию на временной основе перенести правительство из Триполи <...> в Сирт [на севере Ливии] или в [муниципальный округ] Джафра [на юге Ливии], где перед людьми не будет стоять угроза" военного конфликта. Она также подчеркнула, что на данный момент прилагает больше усилий для поиска экономического решения ливийского кризиса.

Как отметила заместитель спецпредставителя, "сейчас все взоры устремлены на Москву, и все наблюдают" за прогрессом межливийских переговоров. Она напомнила, что представители ПНС подписали проект документа по урегулированию в стране, однако командующий ЛНА Халифа Хафтар взял время до утра для изучения соглашения. Уильямс выразила надежду на то, что он все же подпишет документ, и переговоры в Москве станут еще одним "шагом к организации международной конференции по Ливии в Берлине". Ранее было объявлено, что международная конференция по Ливии пройдет в столице Германии 19 января.

Мнение экспертов

Участвовавший в семинаре бывший атташе по вопросам торговли в посольстве США в Ливии Нейт Мейсон считает, что стороны ливийского конфликта "борются за деньги Триполи". В связи с этим он предложил "децентрализацию государственной инфраструктуры" в столице путем переноса госведомств в другие города на временной основе. В свою очередь, по словам также выступавшего в институте эксперта по делам Ближнего Востока Джейсона Пэка, кризис в стране вызван именно глубоко экономическими проблемами в отличие от других региональных кризисов по всему миру. Он также предложил учредить должность спецпредставителя по Ливии, аппарат которого находился бы в Белом доме, а не в Госдепартаменте, как это принято.

Определенный прогресс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ход межливийских встреч, заявил журналистам, что определенный прогресс достигнут. По его словам, представители правительства в Триполи - премьер Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета (исполняет исключительно консультативную роль) Ливии Халед аль-Мишри - подписали проект документа об урегулировании в стране, а их противники - фельдмаршал Халифа Хафтар и спикер парламента Акила Салех Иса - рассматривают его позитивно, но попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с подписанием.

Вместе с тем, по утверждению советника по СМИ председателя выступающей вместе с ЛНА Палаты представителей Абдельхамида ас-Сафи, никакого соглашения в Москве пока не достигнуто, есть только договоренности по вопросу гуманитарной помощи. По его информации, планируется провести и другие переговоры, однако они могут и не состояться.

В ночь на 14 января на юге Триполи, о начале решающего наступления на который Хафтар объявил еще 12 декабря, по информации телеканала Al Arabiya, возобновились вооруженные столкновения. Как сообщил телеканал, это произошло на фоне отъезда командующего ЛНА из Москвы без подписания соглашения.