{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хафтар и глава парламента Ливии покинули Москву без подписания соглашения

Это произошло на фоне возобновления вооруженных столкновений на юге Триполи, отмечает агентство LANA
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар
© Сергей Савостьянов/ТАСС

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и спикер ливийской Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Акила Салех Иса покинули Москву без подписания соглашения о прекращении огня с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Об этом сообщило во вторник действующее на востоке страны ливийское информационное агентство LANA со ссылкой на официальный источник.

На эту тему
Участники переговоров по Ливии ждут решения фельдмаршала Хафтара

"Спикер Палаты представителей и главнокомандующий ливийскими арабскими вооруженными силами покинули российскую столицу Москву в направлении Ливии без подписания с главой неконституционного Правительства национального согласия Фаизом Сарраджем и его делегацией каких-либо соглашений, предусматривающих прекращение огня или вывод войск из районов, занятых армией в столице страны Триполи", - отметил источник.

Это произошло на фоне возобновления вооруженных столкновений на юге Триполи. Телеканал Al Hadath приводит заявление ливийской армии, которая уже декларирует "готовность и решимость добиться победы".

Теги
ЛивияСаррадж, ФаизХафтар, Халифа
Реклама на ТАСС
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
CNN: Госдеп не предупреждал посольства США о якобы готовившихся атаках Сулеймани
Источники телеканала подчеркивают, что Госдепартамент в преддверии операции по устранению иранского генерала не проводил анализ безопасности посольств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС