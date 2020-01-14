Хафтар и глава парламента Ливии покинули Москву без подписания соглашения

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и спикер ливийской Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Акила Салех Иса покинули Москву без подписания соглашения о прекращении огня с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Об этом сообщило во вторник действующее на востоке страны ливийское информационное агентство LANA со ссылкой на официальный источник.

"Спикер Палаты представителей и главнокомандующий ливийскими арабскими вооруженными силами покинули российскую столицу Москву в направлении Ливии без подписания с главой неконституционного Правительства национального согласия Фаизом Сарраджем и его делегацией каких-либо соглашений, предусматривающих прекращение огня или вывод войск из районов, занятых армией в столице страны Триполи", - отметил источник.

Это произошло на фоне возобновления вооруженных столкновений на юге Триполи. Телеканал Al Hadath приводит заявление ливийской армии, которая уже декларирует "готовность и решимость добиться победы".