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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Лидеры Канады и Швеции обсудили ситуацию вокруг расследования крушения лайнера в Иране

Трюдо и Лёвен подчеркнули важность деэскалации ситуации на Ближнем Востоке

ОТТАВА, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, в ходе которого обсудил с ним последние события, связанные с расследованием крушения в Иране самолета компании "Международные авиалинии Украины". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба канадского премьера.

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Лидеры двух стран подчеркнули необходимость проведения полного и открытого расследования этой катастрофы, чтобы родственники погибших могли получить ответы на все вопросы. "Также они подчеркнули свою приверженность к тесному сотрудничеству в рамках международной группы стран, чьи граждане погибли в катастрофе рейса PS752. Собрание группы под председательством Канады состоится на этой неделе в Лондоне", - говорится в сообщении. Кроме того, Трюдо и Лёвен подчеркнули важность деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу, которая будет оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи.

Теги
ШвецияКанадаИранЛёвен, СтефанТрюдо, ДжастинШампань, Франсуа-ФилиппКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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