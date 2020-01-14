{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

Мун Чжэ Ин заявил, что возможность перезапуска диалога США и КНДР еще существует

Пока рано испытывать пессимизм, констатировал президент Южной Кореи

СЕУЛ, 14 января. /ТАСС/. Перспективы урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова сохраняются, несмотря на застой в диалоге между КНДР и США. Об этом заявил во вторник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на пресс-конференции в своей резиденции в Сеуле.

На эту тему

"Думаю, пока рано испытывать пессимизм относительно диалога между Северной Кореей и США, несмотря на то, что на данный момент нет и поводов для оптимизма", - отметил он. Президент указал, что между лидерами двух стран Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом сложились доверительные отношения, а недавно Трамп направил своему коллеге из КНДР личное послание, в котором поздравил его с днем рождения.

"Это очень хорошая, позитивная идея", - добавил Мун Чжэ Ин.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнТрамп, ДональдМун Чжэ Ин
Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
Помпео надеется, что КНДР примет верное решение по переговорам о денуклеаризации
По словам Госсекретаря США, все идет медленно: два шага вперед, один назад
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС