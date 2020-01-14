Мун Чжэ Ин заявил, что возможность перезапуска диалога США и КНДР еще существует

СЕУЛ, 14 января. /ТАСС/. Перспективы урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова сохраняются, несмотря на застой в диалоге между КНДР и США. Об этом заявил во вторник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на пресс-конференции в своей резиденции в Сеуле.

"Думаю, пока рано испытывать пессимизм относительно диалога между Северной Кореей и США, несмотря на то, что на данный момент нет и поводов для оптимизма", - отметил он. Президент указал, что между лидерами двух стран Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом сложились доверительные отношения, а недавно Трамп направил своему коллеге из КНДР личное послание, в котором поздравил его с днем рождения.

"Это очень хорошая, позитивная идея", - добавил Мун Чжэ Ин.