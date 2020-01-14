Власти Венесуэлы выразили готовность к новым переговорам с оппозицией

КАРАКАС, 14 января. /ТАСС/. Власти Венесуэлы готовы вернуться за стол переговоров с представителями национальной оппозиции, чтобы обсудить различные точки зрения относительно будущего страны. Об этом в понедельник заявил председатель Конституционной ассамблеи (КА) Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо во время пресс-конференции в Каракасе.

"Правительство Норвегии настаивает на создании нового переговорного процесса. Президент [Венесуэлы] Николас Мадуро продемонстрировал готовность вести этот диалог", - заявил Кабельо, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Политик добавил, что правительство готово "начать диалог с кем угодно". "Мы всегда готовы обсудить Венесуэлу и мирные пути решения конфликта", - подчеркнул он.