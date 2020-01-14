{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Власти Венесуэлы выразили готовность к новым переговорам с оппозицией

Председатель Конституционной ассамблеи республики Дьосдадо Кабельо заявил, что правительство готово "начать диалог с кем угодно"

КАРАКАС, 14 января. /ТАСС/. Власти Венесуэлы готовы вернуться за стол переговоров с представителями национальной оппозиции, чтобы обсудить различные точки зрения относительно будущего страны. Об этом в понедельник заявил председатель Конституционной ассамблеи (КА) Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо во время пресс-конференции в Каракасе.

На эту тему

"Правительство Норвегии настаивает на создании нового переговорного процесса. Президент [Венесуэлы] Николас Мадуро продемонстрировал готовность вести этот диалог", - заявил Кабельо, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Политик добавил, что правительство готово "начать диалог с кем угодно". "Мы всегда готовы обсудить Венесуэлу и мирные пути решения конфликта", - подчеркнул он.

Теги
Мадуро, НиколасНорвегияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
Помпео надеется, что КНДР примет верное решение по переговорам о денуклеаризации
По словам Госсекретаря США, все идет медленно: два шага вперед, один назад
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС