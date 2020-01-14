The New York Times утверждает, что связанные с Россией хакеры атаковали компанию Burisma

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Американская газета The New York Times утверждает, что связанные с Россией хакеры в ноябре 2019 года атаковали украинскую энергетическую компанию Burisma с целью добыть потенциально компрометирующую информацию о бывшем вице-президенте США Джозефе Байдене и его сыне Хантере. Соответствующий материал опубликован в понедельник в электронной версии издания.

The New York Times, ссылаясь на экспертов в области безопасности, указывает, что, начиная с ноября 2019 года, была проведена серия фишинговых атак, целью которых было получить доступ к логинам и паролям сотрудников самой Burisma, а также других компаний, входящих в холдинг Burisma Holdings. Издание отмечает, что, по данным компании Area 1, занимающейся в том числе вопросами кибербезопасности, за этими атаками стоят хакеры, якобы связанные с ГРУ, а также состоящие в группировке Fancy Bear, также известной под названиями Sofacy и APT28.

Газета указывает, что хакерам удалось взломать учетные записи некоторых сотрудников и получить таким образом доступ к одному из серверов компании. При этом, пишет The New York Times, остается неизвестным, какие именно данные интересовали хакеров и смогли ли они их добыть. По оценке ее источников, время проведения атак и их масштаб указывают на то, что в конечном счете хакеры пытались добыть информацию, потенциально способную навредить бывшему вице-президенту США и его сыну, который входил в руководство Burisma.

История с участием сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в работе украинской компании Burisma стала причиной громкого политического скандала в США. По сообщениям американской прессы, представители администрации действующего президента США Дональда Трампа пытались отыскать на Украине компромат на Байдена и таким образом помешать его предвыборной кампании в борьбе за президентский пост в 2020 году. Демократы обвинили Трампа в том, что он пытался оказать давление на нового президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы он возобновил дела в отношении компании Burisma, и начали против него процедуру импичмента. Это вынудило администрации Белого дома обнародовать содержания своих разговоров с Зеленским. Как оказалось, никаких прямых требований Трамп не выдвигал, но сам вопрос, действительно, обсуждался.

The New York Times уже писала о якобы имеющих отношение к России хакерских группировках, готовящих, по ее мнению, планы по вмешательству в избирательный процесс в Соединенных Штатах в 2020 году. В публикациях издания упоминались такие группировки, как Fancy Bear, также известная под названиями Sofacy и APT28, и группа Cozy Bear или APT29.

В декабре 2019 года посол РФ в США Анатолий Антонов, говоря о подобных обвинениях американской стороны, подверг Вашингтон критике за то, что он беспочвенно заявляет о связях попавших под санкции "хакерских группировок" с российским правительством. Как подчеркнул Антонов, Москва давно предлагает американской стороне "наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности", однако в Вашингтоне, по словам дипломата, "эту идею старательно игнорируют, предпочитая навешивать на Россию "ярлык киберпреступника".