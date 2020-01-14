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Хафтар объяснил, почему не подписал соглашение о прекращении огня в Ливии

Проект соглашения игнорирует многие из требований Ливийской национальной армии, приводит слова командующего ЛНА телеканал Al Arabiya
Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар Сергей Савостьянов/ТАСС, архив
Описание
Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар
© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

ТАСС, 14 января. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву без подписания соглашения о прекращении огня с действующий в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.

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"Проект [соглашения] игнорирует многие из требований ливийской армии", - приводит его слова во вторник телеканал Al Arabiya.

Как сообщал ранее телеканал Sky News Arabia, Хафтар на непрямых встречах в Москве настаивал на вводе его сил в Триполи и формировании правительства национального единства, которое получило бы вотум доверия заседающего в Тобруке парламента. Фельдмаршал также призывал к международному мониторингу за соблюдением режима прекращения огня без какого-либо участия Турции и требовал безоговорочного вывода "привезенных из Сирии и Турции" наемников.

Теги
СирияТурцияРоссияЛивияСаррадж, ФаизХафтар, Халифа
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