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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Помпео опроверг сообщения, что посольства США не уведомили о готовящейся атаке Сулеймани

Госсекретарь подчеркнул, что такие утверждения "умышленно принижают усилия администрации по защите мужчин и женщин, которые работают в американских посольствах"
Госсекретарь США Майкл Помпео AP Photo/Jeff Chiu
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© AP Photo/Jeff Chiu

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео опроверг утверждения американских СМИ о том, что сотрудники Госдепартамента не были уведомлены о якобы готовившихся иранским генералом Касемом Сулеймани атаках на посольства Соединенных Штатов. Соответствующее заявление глава американского внешнеполитического ведомства сделал в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в понедельник вечером.

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Помпео указал, что такие утверждения являются "неверными и опасными, а также умышленно принижают усилия этой администрации по защите мужчин и женщин, которые работают в наших [США] посольствах". "Мы не только уведомили их, но приняли комплекс мер с тем, чтобы обеспечить их полную защиту и безопасность, чтобы они были подготовлены, чтобы там была усилена защита на случай, если что-то пойдет не так", - подчеркнул госсекретарь.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщила о том, что сотрудники ведомства, занимающиеся вопросами безопасности американских посольств, не знали о готовившихся командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани атаках на американские диппредставительства. При этом, уточняют источники CNN, все посольства получили предупреждение от Госдепартамента непосредственно перед ударом, нанесенным в ночь на 3 января. Оно, однако, также не касалось прямой угрозы какому-либо из диппредставительств.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News о том, что, по его словам, Сулеймани планировал атаки на четыре посольства США. На вопрос о том, какие конкретно американские объекты могли подвергнуться атаке, Трамп заявил: "Мы скажем вам, что, возможно, это было посольство в Багдаде". "Могу сообщить, что, как я считаю, это, вероятно, были бы четыре посольства", - добавил президент.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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