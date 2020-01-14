Помпео опроверг сообщения, что посольства США не уведомили о готовящейся атаке Сулеймани

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео опроверг утверждения американских СМИ о том, что сотрудники Госдепартамента не были уведомлены о якобы готовившихся иранским генералом Касемом Сулеймани атаках на посольства Соединенных Штатов. Соответствующее заявление глава американского внешнеполитического ведомства сделал в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в понедельник вечером.

Помпео указал, что такие утверждения являются "неверными и опасными, а также умышленно принижают усилия этой администрации по защите мужчин и женщин, которые работают в наших [США] посольствах". "Мы не только уведомили их, но приняли комплекс мер с тем, чтобы обеспечить их полную защиту и безопасность, чтобы они были подготовлены, чтобы там была усилена защита на случай, если что-то пойдет не так", - подчеркнул госсекретарь.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщила о том, что сотрудники ведомства, занимающиеся вопросами безопасности американских посольств, не знали о готовившихся командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани атаках на американские диппредставительства. При этом, уточняют источники CNN, все посольства получили предупреждение от Госдепартамента непосредственно перед ударом, нанесенным в ночь на 3 января. Оно, однако, также не касалось прямой угрозы какому-либо из диппредставительств.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News о том, что, по его словам, Сулеймани планировал атаки на четыре посольства США. На вопрос о том, какие конкретно американские объекты могли подвергнуться атаке, Трамп заявил: "Мы скажем вам, что, возможно, это было посольство в Багдаде". "Могу сообщить, что, как я считаю, это, вероятно, были бы четыре посольства", - добавил президент.