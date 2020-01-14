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Санкции США против Huawei

США призывают другие страны не допускать Huawei к созданию сетей 5G

По словам госсекретаря США Майкла Помпео, "страхи, что китайские компании украдут идеи", лишают американских предпринимателей дохода

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал американских союзников и партнеров не допускать компанию Huawei к участию в создании своих систем мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом он заявил в понедельник вечером, выступая в Калифорнии перед сотрудниками IT-компаний, представленных в Кремниевой долине. Выступление транслировалось на сайте Госдепартамента.

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"Мы призываем наших союзников и партнеров не позволять Huawei участвовать в создании сетей 5G", - сказал Помпео. "Мы можем сотрудничать с Китаем, <...> но мы должны быть честны перед собой касательно очень серьезных вопросов, затрагивающих национальную безопасность <...>", - отметил он.

Помпео добавил, что "страхи быть взломанными китайскими компаниями и страхи, что эти компании украдут идеи" лишают американских предпринимателей дохода, но главная проблема - в том, что они не являются просто опасениями конкретных компаний, а подрывают весь инновационный сектор экономики.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)Санкции США против Huawei
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